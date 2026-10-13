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Londra: luce verde per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: luce verde per Melrose Industries
Rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,36%.
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