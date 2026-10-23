Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che passa di mano con un calo del 2,95%.



Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,73 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,541. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,473.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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