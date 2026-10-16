OPA PLC, le adesioni salgono al 20,9% nell'ultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi, 16 ottobre, sono state presentate 780.928 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 1.441.644, pari al 20,975% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 28 settembre e si è conclusa oggi il 16 ottobre 2026. Le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta. Ieri è stata comunicata la proroga delle adesioni al 23 ottobre in caso di mancato raggiungimento della soglia del 90%, senza però alcuna revisione del prezzo.
(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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