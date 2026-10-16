OPA PLC, le adesioni salgono al 20,9% nell'ultimo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC , risulta che oggi, 16 ottobre, sono state presentate 780.928 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 1.441.644, pari al 20,975% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 28 settembre e si è conclusa oggi il 16 ottobre 2026. Le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta. Ieri è stata comunicata la proroga delle adesioni al 23 ottobre in caso di mancato raggiungimento della soglia del 90%, senza però alcuna revisione del prezzo.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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