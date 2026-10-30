Parigi: in calo Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta con una perdita del 3,39%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Stellantis rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,126 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,049. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,204.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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