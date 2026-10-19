Milano 11:54
49.149 -1,42%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:54
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Francoforte 11:54
25.350 -1,07%

Parigi: performance negativa per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Stellantis
Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 3,41% sui valori precedenti.
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