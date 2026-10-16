Milano 14:14
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Dow Jones 15-ott
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Londra 14:14
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Francoforte 14:14
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Parigi: positiva la giornata per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Stellantis
Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 3,05%.
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