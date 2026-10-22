Parigi: andamento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,716 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,754. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,694.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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