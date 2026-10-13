"Buy" per Sanofi
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta vivace per il gruppo farmaceutico francese, tra i titoli dell'indice CAC40, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,11%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 71,6 Euro, con stop loss individuato a livello 67,19 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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