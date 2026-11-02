Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Ribasso composto e controllato per l'indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dell'1,09% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'IBEX 35, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18.483,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18.991,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18.314,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)