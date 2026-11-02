Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Frazionale rialzo per l'indice svizzero, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.901,2, mentre il primo supporto è stimato a 14.629,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15.172,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)