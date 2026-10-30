Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Risultato positivo per l'indice svizzero, che lievita dell'1,21%.
Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14.855. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.560,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15.149,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)