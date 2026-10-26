FS Logistix, sei nuove locomotive EffiShunter 1000 da CZ Loko per Mercitalia Shunting & Terminal

(Teleborsa) - FS Logistix acquista, tramite Mercitalia Shunting & Terminal, sei locomotive EffiShunter 1000 di CZ Loko, destinate ai servizi merci e alle manovre anche sulle linee non elettrificate. L'operazione, quarto ordine di questo tipo in dieci anni, rientra nel Piano Strategico e nel rinnovo della flotta, con benefici attesi su consumi, emissioni e costi di esercizio.



Le locomotive hanno una potenza di 895 kW e uno sforzo massimo di trazione di 267 kN, e sono autorizzate sulla rete Rfi e sulle principali reti regionali; il modello conta oltre 100 esemplari in otto Paesi europei.



"Questo nuovo ordine si inserisce nel percorso di progressivo rinnovo e potenziamento della nostra flotta", ha dichiarato l'amministratore delegato di FS Logistix Sabrina De Filippis, "l'obiettivo è rendere la mobilità delle merci sempre più efficiente, affidabile e sostenibile". Per Livio Ravera, ad e dg di Mercitalia Shunting & Terminal, le nuove unità "contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta".



Il ceo di CZ Loko, Josef Gulyas, parla di "importante riconoscimento della qualità e dell'affidabilità delle nostre soluzioni". La collaborazione è partita nel 2017 con cinque locomotive 744.1, seguite da altre cinque nel 2021 e da due nel 2022.

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