PATRIZIA rileva 24 supermercati Lidl in Europa, di cui 10 in Italia

(Teleborsa) - PATRIZIA , società tedesca attiva negli investimenti in economia reale, rafforza la propria presenza nel settore del food retail in Europa grazie a un investimento in un portafoglio di 24 supermercati Lidl di nuova apertura in Italia, Spagna e Francia. Nello specifico, il portafoglio comprende dieci immobili in Italia, otto in Spagna e sei in Francia, per una superficie commerciale complessiva di circa 50.000 metri quadri. PATRIZIA gestisce attualmente circa 4,2 miliardi di euro di asset nel settore retail in tutta Europa.



Gli immobili, tutti di recente realizzazione, sono interamente locati a Lidl attraverso le rispettive società operative in Italia, Spagna e Francia. I contratti di locazione a lungo termine, indicizzati all'inflazione, assicurano ai clienti di PATRIZIA flussi finanziari stabili e protetti dall'aumento dei prezzi, a conferma della natura difensiva che contraddistingue il settore della grande distribuzione alimentare.



"Il food retail continua a offrire eccellenti opportunità di investimento laddove la qualità dell'immobile e la solidità dell'operatore garantiscono rendimenti duraturi nel tempo - ha detto Christie Wright, Co-Head of Investment Management di PATRIZIA - Il comparto beneficia inoltre di trend strutturali di lungo periodo, tra cui l'urbanizzazione e la costante domanda di punti vendita essenziali situati in posizioni strategiche. Questo portafoglio si inserisce perfettamente nella nostra strategia, portando in dote asset di primo livello in tre mercati chiave europei. L'operazione valorizza la nostra pluriennale esperienza nel comparto e rafforza ulteriormente la piattaforma europea di PATRIZIA dedicata al retail alimentare".







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