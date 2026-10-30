Pichetto Fratin, Dl bollette? “Questione di giorni, entrerà in vigore dal 1 gennaio”

Sul“la mia struttura, i miei uffici stanno lavorando per vedere quello che è il migliore equilibrio di attuazione rispetto all'accordo, stiamo aspettando l’ok da parte della Commissione europea, a utilizzare il meccanismo di spostamento dal gas agli oneri di sistema e di contribuzione sul gas”. A dirlo è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,, parlando a margine della cerimonia per gli. Secondo il ministro si tratta di aspettare ancora qualche giorno e sicuramente andrà in vigore da gennaio, perchè “non possiamo aspettare un mese o un mese e mezzo. Con la mia struttura stiamo vedendo la questione anche con gli stakeholder, con Elettricità Futura e con i rappresentanti delle associazioni per vedere quale può essere il miglior meccanismo”.A Lussemburgo, spiega il ministro, “ho ribadito il fatto che nella normalità le azioni possono essere la, ma ho avvertito che bisogna fare attenzione a non farla diventare la normalità”, e quindi bisogna pensare a delle azioni di tipo diverso a livello europeo. Sul piano della riduzione della domanda, dice Pichetto Fratin, sono previsti tutta una serie di interventi, ad esempio l’abbassamento dei gradi negli edifici, quindi “un piano c’è”. Bisogna tenere presente un ulteriore questione, però, tra i Paesi Europei, “noi siamo quelli che non hanno un problema di quantità, ma solo un problema di prezzo. Ci sono Paesi che hanno entrambi i problemi, cone sono preoccupati di non avere in questo caso la materia prima a disposizione. È chiaro che li il discorso è di riduzione della domanda e solidarietà, dove noi dobbiamo essere solidali”, conclude.