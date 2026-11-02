Attese positive per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Ribasso scomposto per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione con una perdita secca del 3,46% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 500,1 USD, con stop loss calcolato a quota 146,4 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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