Milano 13:12
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Attese positive per Cummins

Finanza
Attese positive per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Brillante rialzo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, parte dell'S&P-500, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,64%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 466,5 USD, con stop loss individuato a livello 146,4 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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