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Lettura rialzista per Cummins

Finanza
Lettura rialzista per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Balza in avanti il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,57%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Cummins ai prezzi attuali pari a 523,4 USD, con stop loss individuato in area 146,4 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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