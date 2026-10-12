Lettura rialzista per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Balza in avanti il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,57%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Cummins ai prezzi attuali pari a 523,4 USD, con stop loss individuato in area 146,4 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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