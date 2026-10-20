Rialzo in agguato per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Seduta molto negativa per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, tra i componenti dell'S&P-500, che perde terreno e mostra una discesa dell'1,73%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Cummins presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 522,1 USD, con stop loss individuato in area 146,4 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```