Invito all'acquisto per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Ribasso composto e controllato per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,41% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Cummins disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 517,4 USD, con stop loss stimato a quota 146,4 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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