Milano 10:06
49.634 +0,27%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:06
10.718 -0,11%
Francoforte 10:06
25.851 +0,13%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,39%

L'Ibex 35 esordisce a 18.725,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,39%
Piccolo passo in avanti per l'indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,39%, dopo aver aperto a 18.725,3 punti.
Condividi
```