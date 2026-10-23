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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,22%

Ibex 35 esordisce a 18.956 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,22%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 18.956 Euro.
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