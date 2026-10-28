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Indice GFK Germania in novembre
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28 ottobre 2026 - 08.10
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Indice GFK in novembre pari a -30,8 punti
, in calo rispetto al precedente -30,6 punti (la previsione era -30,9 punti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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