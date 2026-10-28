Milano 9:50
49.517 -0,22%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:50
10.665 -0,20%
25.564 -0,10%

Indice GFK Germania in novembre

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Indice GFK Germania in novembre
Germania, Indice GFK in novembre pari a -30,8 punti, in calo rispetto al precedente -30,6 punti (la previsione era -30,9 punti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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