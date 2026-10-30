Il calendario 2027 degli eventi societari di Technogym

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il Leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness ha reso noto il calendario finanziario 2027, con l'indicazione delle date previste per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti, nonché delle conference call dedicate alla presentazione dei risultati societari ad analisti finanziari e investitori istituzionali.







Giovedì 18/03/2027

CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2026

Appuntamento: A seguito della riunione del CdA è prevista una conference call con la comunità finanziaria



Mercoledì 05/05/2027

Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2026



Giovedì 06/05/2027

CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 2027

Appuntamento: A seguito della riunione del CdA è prevista una conference call con la comunità finanziaria



Giovedì 29/07/2027

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2027

Appuntamento: A seguito della riunione del CdA è prevista una conference call con la comunità finanziaria



Mercoledì 27/10/2027

CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati al 30 settembre 2027

Appuntamento: A seguito della riunione del CdA è prevista una conference call con la comunità finanziaria

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