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Londra: movimento negativo per Ithaca Energy

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Ithaca Energy
Rosso per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, che sta segnando un calo del 2,18%.
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