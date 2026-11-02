Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria , con una variazione percentuale del 2,18%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,79%, rispetto a +0,33% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,35 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,33. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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