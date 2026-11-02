Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria, con una variazione percentuale del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,79%, rispetto a +0,33% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,35 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,33. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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