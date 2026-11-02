Londra: positiva la giornata per IAG
(Teleborsa) - Avanza International Airlines, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia aerea rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IAG, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,083 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,127. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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