Londra: positiva la giornata per IAG

(Teleborsa) - Avanza International Airlines , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia aerea rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IAG , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,083 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,127. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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