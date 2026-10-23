Londra: rosso per IAG

(Teleborsa) - Rosso per International Airlines , che sta segnando un calo del 2,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia aerea , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di IAG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,979 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,052. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,949.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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