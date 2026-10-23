Londra: rosso per IAG
(Teleborsa) - Rosso per International Airlines, che sta segnando un calo del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia aerea, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di IAG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,979 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,052. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,949.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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