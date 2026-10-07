Madrid: in calo Unicaja Banco

(Teleborsa) - Ribasso per l' istituto finanziario con sede in Spagna , che presenta una flessione del 2,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Unicaja Banco , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,271 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,351 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,244.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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