Madrid: in calo Unicaja Banco
(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che presenta una flessione del 2,92%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Unicaja Banco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,271 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,351 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,244.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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