Madrid: scambi al rialzo per Fluidra

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che produce attrezzature per piscine , in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fluidra rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Fluidra è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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