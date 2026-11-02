Madrid: scambi in positivo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di energia rinnovabile spagnolo , con una variazione percentuale dell'1,91%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Acciona Energia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,01 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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