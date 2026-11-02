New York: giornata negativa in Borsa per Marvell Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,24% sui valori precedenti.



L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Marvell Technology mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 180,4 USD con area di resistenza individuata a quota 190,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 176,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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