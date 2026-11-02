Marvell acquista Lumentum in un deal interamente in azioni da 115 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Marvell Technology e Lumentum , entrambe quotate al Nasdaq, hanno annunciato la stipula di un accordo definitivo in base al quale Marvell acquisirà Lumentum attraverso un'operazione interamente in azioni. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Lumentum riceveranno un rapporto di cambio fisso pari a 4,500 azioni ordinarie Marvell per ogni azione ordinaria Lumentum posseduta. L'operazione comporta un valore d'impresa implicito per Lumentum di 115 miliardi di dollari, corrispondente a circa 1.132 dollari per azione ordinaria Lumentum e a un premio di circa il 23,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di ciascuna società al 28 ottobre 2026, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'avvio delle speculazioni di mercato su una possibile transazione. Al perfezionamento dell'operazione, gli attuali azionisti di Marvell deterranno circa il 67% della società risultante dalla fusione, mentre agli azionisti di Lumentum farà capo circa il 33%.



"L'infrastruttura per l'intelligenza artificiale sta vivendo un cambiamento architettonico fondamentale verso la connettività ottica, creando un'opportunità che si presenta una volta ogni generazione - ha dichiarato Matt Murphy, CEO di Marvell - Le aziende che si muoveranno per prime e contribuiranno a definire questa transizione stabiliranno lo standard per i decenni a venire. Unendo due leader dotati di tecnologie altamente complementari, talenti eccezionali e capacità produttive specializzate, intendiamo contribuire a plasmare la prossima era della connettività per l'IA e a creare un valore straordinario per gli azionisti".



L'integrazione unisce due delle aziende a più rapida crescita nel settore delle infrastrutture per l'AI, ampliando il mercato totale indirizzabile della nuova entità a 550 miliardi di dollari e potenziandone la capacità di servire i clienti nei mercati emergenti di tipo "scale-up" e "scale-in". Si prevede che l'operazione migliorerà la crescita dei ricavi a lungo termine, il margine lordo rettificato e il margine operativo rettificato della società combinata; inoltre, si stima che porterà a sinergie sui costi su base annua superiori a 1 miliardo di dollari e che avrà un effetto accrescitivo sull'utile per azione rettificato di Marvell già nel primo anno successivo al perfezionamento.



Dopo il perfezionamento dell'operazione, Matt Murphy manterrà le cariche di presidente e CEO della società risultante dalla fusione. Nell'ambito dell'accordo, tre membri del board di Lumentum, tra cui il CEO Michael Hurlston, entreranno a far parte del board di Marvell, attualmente composto da sette amministratori. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la prima metà dell'anno solare 2028, subordinatamente all'approvazione da parte degli azionisti di Marvell e Lumentum, all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti e al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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