Chevron, i profitti trimestrali battono le attese con margini di raffinazione record

(Teleborsa) - Chevron ha archiviato un terzo trimestre oltre le attese riportando un utile netto rettificato pari a 5,28 dollari per azione, superiore di 35 centesimi rispetto a quanto stimato mediamente dagli analisti. Dinamica che ha beneficiato del mix tra gli elevati prezzi del petrolio e margini di raffinazione record negli Stati Uniti.



L'utile complessivo si è attestato pertanto a 9,9 miliardi di dollari mentre il dato rettificato è stato pari a 10,4 miliardi di dollari (5,28 dollari per azione diluita).



"Abbiamo registrato solide performance operative e un'esecuzione rigorosa, continuando al contempo a investire per incrementare l'offerta energetica", ha dichiarato Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron. Negli Stati Uniti, nel terzo trimestre del 2026, la produzione upstream ha superato i 2 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno per il quinto trimestre consecutivo, le raffinerie della società hanno raggiunto livelli record di lavorazione del greggio e sono stati conseguiti nuovi record di produzione per gli asset nel Mediterraneo orientale e in Australia.



"Stiamo reinvestendo per portare più energia in un mercato con un'offerta limitata. In Venezuela, le joint venture di Chevron prevedono di investire 7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, con l'obiettivo di sbloccare una crescita della produzione a basso costo, ad alto rendimento e di lunga durata. Sempre negli Stati Uniti, la società ha firmato accordi per ridurre i costi midstream del Bakken di circa il 50%, rafforzando la competitività dell'asset. Sulla base dei risultati ottenuti in questo trimestre, ci concentriamo sulla fornitura dell'energia affidabile di cui il mondo ha bisogno oggi, posizionando al contempo Chevron per il futuro".





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