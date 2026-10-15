Wall Street chiude in ribasso con timori per una Fed più hawkish

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta in ribasso, riportando una variazione pari a -0,09% sul Dow Jones , mentre, al contrario, perde terreno l' S&P-500 , che si ferma a 7.719 punti, ritracciando dell'1,11%. Pessimo il Nasdaq 100 (-2,02%); con analoga direzione, variazioni negative per l' S&P 100 (-1,1%).



Sono aumentati i timori che la Federal Reserve possa inasprire la politica monetaria in modo più aggressivo entro la fine dell'anno, dopo che i nuovi dati hanno mostrato che, a settembre, i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto su base annua. Giovedì gli investitori avranno a disposizione ulteriori dati sull'inflazione: verranno infatti pubblicati i prezzi alla produzione relativi a settembre. Sono anche previsti anche i nuovi dati sulle vendite al dettaglio e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.



Prosegue inoltre la stagione delle trimestrali, con la pubblicazione dei risultati di alcune banche regionali, tra cui U.S. Bancorp e PNC. Anche Charles Schwab presenterà i propri conti.



Sanitario (+2,44%), beni di consumo per l'ufficio (+2,38%) e energia (+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-2,62%), telecomunicazioni (-1,73%) e beni di consumo secondari (-1,10%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Health (+4,73%), Merck (+3,80%), Walmart (+3,46%) e Amgen (+3,21%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia , che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.



In rosso Caterpillar , che evidenzia un deciso ribasso del 3,08%.



Spicca la prestazione negativa di Microsoft , che scende dell'1,80%.



Amazon scende dell'1,74%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Gilead Sciences (+3,83%), Walmart (+3,46%), Regeneron Pharmaceuticals (+3,35%) e Amgen (+3,21%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su CoreWeave , che ha chiuso a -15,46%.



In perdita Nebius Group , che scende del 10,11%.



Pesante Lumentum Holdings , che segna una discesa di ben -9,28 punti percentuali.



Seduta negativa per Marvell Technology , che scende dell'8,72%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Giovedì 15/10/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 27,8 punti; preced. 37,8 punti)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 197K unità)

14:30 USA: Empire State Index (preced. 7,6 punti)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,4%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,2%).

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