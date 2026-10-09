Orientamento rialzista per Walmart

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione , parte del Dow Jones , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 110,6 USD, con stop loss calcolato a quota 99,76 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```