Orientamento rialzista per Walmart
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, parte del Dow Jones, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 110,6 USD, con stop loss calcolato a quota 99,76 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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