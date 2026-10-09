Milano 13:51
49.862 +1,14%
Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 13:51
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Orientamento rialzista per Walmart

Finanza
Orientamento rialzista per Walmart
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, parte del Dow Jones, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 110,6 USD, con stop loss calcolato a quota 99,76 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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