Tonfo del Nasdaq con le preoccupazioni sull'AI, piatto il Dow Jones

Titoli mossi anche dalla molto trimestrali in uscita

(Teleborsa) - Chiusura mista per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 52.868 punti, mentre, al contrario, perde terreno l' S&P-500 , che si ferma a 7.663 punti, ritracciando dell'1,21%. Pesante il Nasdaq 100 (-2,9%); come pure, depresso l' S&P 100 (-1,51%).



Le preoccupazioni legate alla spesa per l'intelligenza artificiale hanno pesato sul mercato, trascinando al ribasso in particolare il settore tecnologico. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato alla CNBC di ritenere che il capitale destinato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale stia diventando scarso: "C'è una carenza di capitale. La domanda di capitale è di gran lunga superiore alla sua disponibilità".



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo per l'ufficio (+3,11%), utilities (+1,98%) e sanitario (+1,33%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori telecomunicazioni (-3,02%), informatica (-3,00%) e beni di consumo secondari (-1,71%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+5,58%), Home Depot (+4,33%), Johnson & Johnson (+3,81%) e Salesforce (+3,52%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar , che ha chiuso a -4,89%.



Pessima performance per Amazon , che registra un ribasso del 4,53%.



Sessione nera per Nvidia , che lascia sul tappeto una perdita del 4,40%.



Si concentrano le vendite su Alphabet , che soffre un calo del 3,15%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Roper Technologies (+9,73%), Thomson Reuters (+6,94%), CSX (+6,76%) e Adobe Systems (+6,07%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Lam Research , che ha archiviato la seduta a -11,76%.



In perdita Lumentum Holdings , che scende dell'11,48%.



Pesante Astera Labs , che segna una discesa di ben -11,11 punti percentuali.



Seduta negativa per Teradyne , che scende del 10,76%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Venerdì 23/10/2026

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 55,6 punti; preced. 55,9 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 58,4 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 57,9 punti; preced. 58,8 punti)

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,3 punti; preced. 48,1 punti)



Martedì 27/10/2026

13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0%)

14:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 2,5%)

14:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,3%).

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