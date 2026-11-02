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Sogefi, riprendono forti gli acquisti sul titolo

Gli acquisti sono nuovamente forti dopo le recenti prese di profitto e in scia alle indicazioni positive arrivate dalla rivale francese Forvia

Finanza
Sogefi, riprendono forti gli acquisti sul titolo
(Teleborsa) - Tornano forti gli acquisti su Sogefi che corre con un +9,1% volando in vetta al Ftse Italia Star (+0,7%).

Una performance che segue infatti i realizzi di venerdì scorso (-3,7%) dopo i rialzi iniziati lo scorso 26 ottobre, data di annuncio, a mercati chiusi, dei conti del terzo trimestre, fino al 29 ottobre, periodo nel quale il titolo ha guadagnato complessivamente circa il 19%.

Ad alimentare la performance odierna, contribuiscono anche i segnali positivi giunti dalla competitor francese Forvia che ha ribadito i propri target 2026 dopo aver registrato un fatturato del terzo trimestre aumentato dell'1% annuo a 5,08 miliardi di euro e in scia all'aspettativa di un quarto trimestre, che vedrà una diminuzione del debito netto di oltre 1 miliardo di euro, a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni normative necessarie per la cessione della divisione Interiors ad Apollo.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di componentistica per l'industria dell'auto evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sogefi rispetto all'indice.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Sogefi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,473 euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,283. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,663.
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