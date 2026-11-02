Sogefi, riprendono forti gli acquisti sul titolo

(Teleborsa) - Tornano forti gli acquisti
su Sogefi
che corre con un +9,1% volando in vetta al Ftse Italia Star
(+0,7%).
Una performance che segue infatti i realizzi di venerdì scorso (-3,7%) dopo i rialzi iniziati lo scorso 26 ottobre, data di annuncio, a mercati chiusi, dei conti del terzo trimestre
, fino al 29 ottobre, periodo nel quale il titolo ha guadagnato complessivamente circa il 19%.
Ad alimentare la performance odierna, contribuiscono anche i segnali positivi
giunti dalla competitor francese Forvia
che ha ribadito i propri target 2026 dopo aver registrato un fatturato del terzo trimestre aumentato dell'1% annuo a 5,08 miliardi di euro e in scia all'aspettativa di un quarto trimestre, che vedrà una diminuzione del debito netto di oltre 1 miliardo di euro, a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni normative necessarie per la cessione della divisione Interiors ad Apollo.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di componentistica per l'industria dell'auto
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sogefi
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sogefi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,473 euro
. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato
è visto a quota 2,283
. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,663.