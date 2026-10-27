Sogefi vola in Borsa con 3° trimestre sopra le attese e guidance eccessivamente conservativa

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari
per Sogefi
, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), dopo risultati del terzo trimestre 2026 migliori delle attese a tutti i livelli
, "per mix di prodotto favorevole, controllo costi e in parte anche per il migliore effetto forex", evidenzia Equita
.
Come indicato nel trimestre precedente, nel comunicato
il management parla di "contesto di particolare incertezza
… non potendo escludere scenari di temporanea flessione dei margini industriali e/o riduzione della domanda". Per questo motivo la guidance sull'intero anno viene confermata, implicando però un quarto trimestre particolarmente debole (nel mid-point fatturato -10% e adj. EBIT inferiore a 5 milioni di euro). "Pur condividendo la prudenza imposta dal contesto macro riteniamo ci sia spazio per un lieve upgrade delle stime", sottolineano gli analisti.Sogefi raggiunge 2,155 euro, con un aumento del 6,16%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,212 e successiva a quota 2,347. Supporto a 2,077.