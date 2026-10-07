Indicazioni rialziste per Tesla Motors
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Risultato positivo per l'azienda attiva nel settore automotive, parte del Nasdaq 100, che lievita dello 0,51%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Tesla Motors presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 380,7 USD, con stop loss impostato a quota 363,6 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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