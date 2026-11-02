Websolute, contributo a fondo perduto dalle Marche per piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale

(Teleborsa) - WEBSOLUTE , AI-First Digital Agency tra le principali digital company italiane attive nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto dalla Regione Marche la comunicazione formale di ammissione a finanziamento del progetto “Content Machine Enterprise: Piattaforma AI-driven per la generazione scalabile di contenuti digitali multilingue”, presentato a valere sul bando PR Marche FESR 2021-2027 – Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.2 – Intervento 1.3.2.2 “Sostegno a progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca”,

approvato con decreto n. 181/SVE del 12 agosto 2025.



Con decreto n. 306 del 15 ottobre 2026 la Regione Marche ha concesso alla Società un contributo di 334.000 euro a fronte di un investimento ammesso di 700.000 euro.



Il progetto si è collocato al 37° posto della graduatoria con un punteggio di 84,6/100, su 205 domande presentate; complessivamente il bando finanzia 39 progetti per 48 imprese beneficiarie. Il bando, la cui dotazione è stata incrementata da 7,0 a circa 10,9 milioni di euro in considerazione dell’elevata partecipazione, è cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Marche.



Il commento del Presidente e Ad Lamberto Mattioli



"L’ammissione al bando riconosce il valore degli asset AI che costruiamo dal 2022. Il progetto sostiene l’industrializzazione e la scalabilità della nostra piattaforma, destinata a generare ricavi ricorrenti da licenza, strutturalmente più redditizi dei servizi. È la direzione del Piano 2026-2028: meno ore produttive necessarie per realizzare i contenuti, più valore incorporato nella tecnologia. Il contributo copre quasi metà dell’investimento e rafforza la nostra capacità di sviluppare il business AI, affiancando le iniziative previste dal Piano.”



Leva finanziaria e coerenza con Piano 2026-2028



Il contributo copre il 47,7% dell’investimento: a fronte di 700 mila euro di investimento, l’esborso netto a carico della Società si riduce a circa 366 mila euro. La finanza agevolata diventa così una leva per accelerare lo sviluppo degli asset proprietari in AI senza appesantire la struttura finanziaria, in linea con il percorso di riduzione dell’indebitamento che ha portato l’Indebitamento Finanziario Netto a 4,3 milioni di euro al 30 settembre 2026, in miglioramento di 2,1 milioni rispetto a fine 2025.



Il progetto dà attuazione diretta alla terza delle cinque direttrici strategiche del Piano Industriale 2026-2028, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 aprile 2026: il rafforzamento di intelligenza artificiale, asset proprietari e ricavi ricorrenti, attraverso la piattaforma proprietaria di AI generativa, prodotti scalabili e modelli recurring/SaaS.



Il Piano prevede al 2028 un Valore della Produzione compreso tra 27,6 e 29,3 milioni di euro, un EBITDA tra 5,5 e 6,3 milioni di euro (margine 19,9%-21,5%) e un Indebitamento Finanziario Netto tra 0,5 e 1,0 milioni di euro. Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi da soluzioni di intelligenza artificiale sono più che raddoppiati (+120%) e il Gruppo ha confermato i target 2026.



Il contributo si affianca alle iniziative previste dal Piano Industriale 2026-2028, ampliando la capacità di investimento nelle tecnologie proprietarie e sostenendone l’industrializzazione. Coerentemente con l’impostazione prudenziale del Piano, restano confermati gli intervalli degli obiettivi economico-finanziari già comunicati.



Prossimi passi



Websolute provvederà entro il 20 novembre 2026 a formalizzare l’accettazione del contributo e a comunicare alla Regione Marche, tramite SIGEF, la data di avvio del progetto, secondo le modalità previste dal bando. L’erogazione del contributo avverrà sulla base della rendicontazione delle spese, a titolo di stato di avanzamento intermedio e di saldo finale.



Come previsto dalla procedura regionale, la concessione è disposta sotto condizione risolutiva, in attesa del completamento delle verifiche antimafia. La Società informerà il mercato in merito agli eventuali ulteriori sviluppi rilevanti.

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