Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Brilla l'indice spagnolo, che chiude la seduta con un aumento dell'1,63%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 19.194,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19.702,3, mentre il primo supporto è stimato a 18.686,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)