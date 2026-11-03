Milano 12:32
49.738 -0,42%
Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:32
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Brilla l'indice spagnolo, che chiude la seduta con un aumento dell'1,63%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 19.194,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19.702,3, mentre il primo supporto è stimato a 18.686,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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