Australia, Reserve Bank alza, come previsto, tasso di riferimento al 4,85% ai massimi da 18 anni

Si tratta del quinto aumento per quest'anno

(Teleborsa) - La Reserve Bank australiana, come previsto, ha alzato di 25 punti base il tasso di riferimento, per la quinta volta quest'anno, al 4,85%. La decisione, deliberata con sei voti a favore e tre contrari, porta così il costo del denaro ai massimi degli ultimi 18 anni.



"Continuano a persistere", afferma la banca centrale, "forti incertezze sulle prospettive dell'attività economica interna e dell'inflazione. Il conflitto in Medio Oriente rimane irrisolto e vi sono scenari in cui l'inflazione risulta superiore e l'attività inferiore alle previsioni".



"Alla luce delle previsioni riviste sull'inflazione", attesa ancora elevata per la maggiori parte del 2027 ma che non dovrebbe raggiungere il limite superiore dell'intervallo obiettivo del 2-3% fino alla fine del prossimo anno, "e dei persistenti rischi al rialzo, ha ritenuto che sia giustificato un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie per favorire il ritorno dell'inflazione all'obiettivo. Il Board continuerà a fare quanto ritiene necessario per riportare l'inflazione in modo sostenibile all'obiettivo".



Nella successiva conferenza stampa, la governatrice della Reserve Bank, Michele Bullock, ha sottolineato che la stretta monetaria attuata finora quest'anno non ha ancora avuto ripercussioni sull'economia: "gli ultimi due aumenti non hanno ancora cominciato a produrre i loro effetti", spiegando tuttavia che le politiche più restrittive stanno già pesando sulla domanda, che sta iniziando a "rallentare rispetto all'offerta, e alla fine tornerà in equilibrio".

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