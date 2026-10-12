S&P 500, verso terzo trimestre di fila con utili in aumento di oltre il 25%

(Teleborsa) - L'attuale tasso di crescita degli utili previsto per l'S&P 500 per il terzo trimestre è del 29,6%. Lo segnala FactSet, aggiungendo che ciò segnerebbe il terzo trimestre consecutivo di crescita degli utili su base annua superiore al 25% per l'indice. Sulla base del miglioramento medio del tasso di crescita degli utili durante la stagione dei risultati, è probabile che l'indice registri una crescita superiore al 35% per il terzo trimestre.



Quando le società dell'S&P 500 comunicano utili effettivi superiori alle stime durante la stagione dei risultati, il tasso di crescita complessivo degli utili dell'indice aumenta, poiché i valori effettivi di EPS (utile per azione) più elevati sostituiscono quelli stimati più bassi nel calcolo del tasso di crescita. Ad esempio, se per una società è previsto un EPS di 1,05 dollari rispetto a un EPS di 1,00 dollaro dell'anno precedente, la crescita prevista è del 5%. Se la società registra un EPS effettivo di 1,10 dollari (una sorpresa positiva di 0,05 dollari rispetto alla stima), il tasso di crescita effettivo degli utili per la società nel trimestre sale al 10%, ovvero cinque punti percentuali al di sopra del tasso di crescita stimato (5% + 5% = 10%).



Di fatto, per l'S&P 500, il tasso di crescita effettivo degli utili ha superato quello stimato a fine trimestre in 37 degli ultimi 40 trimestri. Le uniche eccezioni sono state il primo trimestre del 2020, il terzo trimestre del 2022 e il quarto trimestre del 2022.



Negli ultimi dieci anni, gli utili effettivi registrati dalle società dell'S&P 500 hanno superato gli utili stimati dell'8% in media. Nello stesso periodo, in media, il 77% delle società dell'indice S&P 500 ha registrato un EPS effettivo superiore alla stima media dell'EPS. Di conseguenza, tra la fine del trimestre e la conclusione della stagione degli utili, il tasso di crescita degli utili è aumentato in media di 6,9 punti percentuali (nell'arco degli ultimi dieci anni) grazie al numero e all'entità delle sorprese positive sugli utili. Applicando questo incremento medio al tasso di crescita degli utili stimato alla fine del terzo trimestre (30 settembre), pari al 29,2%, il tasso di crescita effettivo per il trimestre risulterebbe pari al 36,1% (29,2% + 6,9% = 36,1%).



Negli ultimi cinque anni, gli utili effettivi riportati dalle società dell'S&P 500 hanno superato in media del 7,5% le stime sugli utili. Nello stesso periodo, in media, il 78% delle società dell'S&P 500 ha registrato un EPS effettivo superiore alla stima media dell'EPS. Di conseguenza, tra la fine del trimestre e la conclusione della stagione degli utili, il tasso di crescita degli utili è aumentato in media di 6,4 punti percentuali (nell'arco degli ultimi cinque anni) grazie al numero e all'entità delle sorprese positive sugli utili. Applicando questo incremento medio al tasso di crescita degli utili stimato alla fine del terzo trimestre (30 settembre), pari al 29,2%, il tasso di crescita effettivo per il trimestre risulterebbe pari al 35,6% (29,2% + 6,4% = 35,6%).



Negli ultimi quattro trimestri (dal terzo trimestre del 2025 al secondo trimestre del 2026), gli utili effettivi riportati dalle società dell'S&P 500 hanno superato in media del 13,8% le stime sugli utili. Nel corso di questi quattro trimestri, in media, l'82% delle società dell'S&P 500 ha registrato un EPS effettivo superiore alla stima media dell'EPS. Di conseguenza, dal termine del trimestre alla conclusione della stagione degli utili, il tasso di crescita degli utili è aumentato in media di 14,1 punti percentuali (nel corso degli ultimi quattro trimestri) grazie al numero e all'entità delle sorprese positive sugli utili. Applicando questo incremento medio al tasso di crescita degli utili stimato alla fine del terzo trimestre (30 settembre), pari al 29,2%, il tasso di crescita effettivo per il trimestre risulterebbe del 43,3% (29,2% + 14,1% = 43,3%).



Pertanto, utilizzando il miglioramento medio più prudente tra quelli osservati nei tre periodi citati, l'indice registrerebbe una crescita degli utili su base annua del 35,6% per il terzo trimestre.



(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)

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