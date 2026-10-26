Mediolanum Gestione Fondi, cessione di un immobile a Corsico per 15 milioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha deliberato di accettare una proposta vincolante sospensivamente condizionata per l'acquisto, al prezzo di 15.250.000 euro, di un immobile situato a Corsico (MI) di proprietà del Fondo Mediolanum Real Estate.



L'immobile era stato acquistato il 15 marzo 2009.



La società comunica che darà tempestiva informativa al mercato dell'avveramento (o eventuale mancato avveramento) della condizione sospensiva e, successivamente, dell'avvenuta stipula del contratto definitivo.

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