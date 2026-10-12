AcomeA SGR, ingresso di Nicola Sassano come Portfolio Manager obbligazionario

(Teleborsa) - AcomeA SGR, boutique di investimento indipendente italiana, ha annunciato l'ingresso di Nicola Sassano come Portfolio Manager, con responsabilità sulla gestione delle strategie obbligazionarie, affiancando Alberto Foà, presidente e fondatore della società. Tra le sue responsabilità rientra anche la gestione delle soluzioni dedicate alla tesoreria aziendale.



Entrato in AcomeA nel giugno 2026, Sassano ha mosso i primi passi sui mercati nel Proprietary Trading di Banca Profilo , come FX and Credit Trader, dedicandosi al pricing e al trading di derivati di credito e di cambio e allo sviluppo di strategie di arbitraggio. Ha proseguito nel Proprietary Trading di Banor SIM, come Fixed Income Trader, implementando strategie relative value e di mercato primario sul credito e strategie di arbitraggio sui titoli di Stato.



"Il mercato obbligazionario sta attraversando una fase particolarmente interessante, caratterizzata da nuove opportunità ma anche da una crescente complessità nelle scelte di investimento - ha commentato Giordano Martinelli, AD e Responsabile Investimenti di AcomeA SGR - L'arrivo di Nicola rafforza ulteriormente la nostra capacità di affrontare i mercati con un approccio attivo, rigoroso e orientato alla ricerca delle migliori opportunità. Siamo certi che saprà dare un contributo importante allo sviluppo delle nostre strategie obbligazionarie, che da sempre costituiscono un elemento centrale della nostra proposta di investimento".



"Sono felice di aver iniziato questo nuovo percorso in AcomeA SGR, una realtà in cui riconosco una forte attenzione alla gestione attiva e all'analisi dei mercati - ha detto Sassano - Il comparto obbligazionario offre oggi un ventaglio di opportunità più ampio rispetto agli anni in cui i rendimenti erano compressi, anche sulle scadenze brevi, ma richiede capacità di selezione e una lettura attenta delle dinamiche di mercato. Contribuire alla gestione delle strategie obbligazionarie, anche al servizio delle esigenze di liquidità delle imprese, è una sfida particolarmente stimolante".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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