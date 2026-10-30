Banca Sistema incorpora Banca CF+: fusione efficace dal 7 novembre

(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema. Banca Sistema e Banca CF+ hanno quindi comunicato che, in data odierna, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema, in esecuzione delle deliberazioni delle assemblee straordinarie dello scorso 12 ottobre.



Ai fini civilistici, gli effetti della fusione decorreranno dal 7 novembre 2026. A fini contabili, le operazioni di Banca CF+ saranno imputate al bilancio di Banca Sistema a decorrere dal 1° novembre 2026. Ai fini fiscali, gli effetti della fusione decorreranno dalla medesima data.



La fusione prevede l'applicazione del seguente rapporto di cambio: 1,35 azioni ordinarie di Banca Sistema, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione ordinaria di Banca CF+ annullata per effetto della fusione. Il concambio delle azioni verrà attuato mediante: l'assegnazione delle 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema attualmente detenute da Banca CF+ agli azionisti di Banca CF+; l'assegnazione di ulteriori 50.246.553 azioni Banca Sistema di nuova emissione, a godimento regolare, agli azionisti di Banca CF+; l'annullamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Banca CF+.

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