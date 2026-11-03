Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dello 0,93% alle 19:30

Il Nasdaq-100 allunga a 28.251,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dello 0,93% alle 19:30
Risultato positivo dello 0,93% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua gli scambi a 28.251,07 punti.
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