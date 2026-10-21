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Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dell'1,40% alle 19:30

Il Nasdaq-100 allunga a 29.902,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dell'1,40% alle 19:30
Risultato positivo dell'1,40% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua gli scambi a 29.902,28 punti.
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