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/ Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,2% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,2% alle 19:30)
Il Dow Jones tratta sulla parità a 51.880,36 punti
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03 novembre 2026 - 19.30
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L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,2% alle 19:30 e scambia a 51.880,36 punti.
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