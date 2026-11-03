Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,2% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 51.880,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,2% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,2% alle 19:30 e scambia a 51.880,36 punti.
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