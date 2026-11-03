Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 18:37
28.214 +0,80%
Dow Jones 18:38
51.710 -0,53%
Londra 17:35
10.638 -1,14%
Francoforte 17:35
25.865 -0,45%

BUND: rendimento 3,33% alle 18:00

In breve, Finanza
BUND: rendimento 3,33% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni decennali della Germania è pari 3,33% alle 18:00.
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